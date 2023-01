Bolsonaristas criticam verba da Lei Rouanet a Claudia Raia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Claudia Raia teve cinco milhões de reais aprovados para produção de duas apresentações via Lei Rouanet. Prato cheio para que bolsonaristas criticassem a medida. A Lei Rouanet é um mecanismo de incentivo à cultura, mas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro a veem como caminho para a “mamata” da classe artística. Uma falácia, diga-se de passagem. Ainda assim o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Flavio Bolsonaro usaram as redes sociais para mostrar revolta quanto a este repasse e tentar capitalizar engajamento em torno do tema, sempre quente.

O amor global venceu ❤️❤️❤️:

Tudo pela democracia!!! pic.twitter.com/KXCmVoNEZz — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 20, 2023

O primeiro mês nem terminou e a farra com dinheiro público já está instalada. Era para isso que queriam a volta dos lulo-petistas? Quero só ver o que terão feito quando chegar o fim do ano pic.twitter.com/yRCATrJInV — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) January 19, 2023