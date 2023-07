Bill Gates relata a primeira vez que fumou maconha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bill Gates, empresário bilionário fundador da Microsoft, lançou nesta quinta-feira, 27, seu novo podcast – Unconfuse Me with Bill Gates. A ideia, como o próprio nome se refere, é investigar tópicos sobre os quais Gates quer aprender mais. No primeiro episódio, ele conversa com Seth Rogen e sua mulher Lauren Miller, fundadores da Hilarity for Charity, uma organização que visa a apoiar famílias e cuidadores de pessoas com Alzheimer. Os três discutiram sobre saúde cerebral, hábitos saudáveis ​​para a mente e sobre o uso da maconha.

Sobre o tema das drogas, Rogen, que é dono de uma empresa de artigos para o lar inspirada na planta, é muito aberto para o uso. Ele e a mulher inclusive acreditam que os benefícios de aumentar a fome e aliviar o estresse podem ser bons para prevenir a doença de Alzheimer. Gates não ficou de fora do assunto e contou, rindo, sobre a primeira vez que fumou maconha – quando era uma coisa “rebelde” de se fazer na adolescência. “Na escola, digamos, 105 pessoas na minha turma, acho, havia três ou quatro que não fumavam. Porque foi tipo ‘Ei, eu sou um adulto! Ei, eu posso quebrar as regras!’. Mas vou dizer, às vezes é como, ‘acho que estou fazendo isso para ser legal’. Não era tanto fumar por causa da maconha”, disse.

