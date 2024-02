Betty Faria: ‘O Brasil está uma ditadura de ideias e palavras’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Betty Faria, de 82 anos, se tornou assunto nas redes sociais, em dezembro, após publicar um vídeo em que associava a criminalidade em Copacabana, bairro na Zona Sul do Rio, ao Bolsa Família. A artista desabafou sobre o assunto com a coluna: “Posso te dizer que saí das redes, sai do Instagram, sai do Twitter, não estou me manifestando porque o Brasil está uma ditadura de ideias e palavras. Você não pode dizer absolutamente nada. Se for contra alguma coisa, é cancelada, apanha. Então saí de tudo… Quero paz. Não adianta dizer as coisas que penso, que ninguém quer pensar. As coisas estão cegas, por qualquer coisa se ofendem e te ofendem, começam a dizer palavras horrorosas. Não quero mais saber disso. Eu quero paz, acabou”.