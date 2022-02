Bella Hadid diz que latas de ‘bebidas eufóricas’ a salvaram do alcoolismo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Meses depois de expor nas redes um vídeo em que aparece aos prantos em um contundente desabafo sobre seu quadro de dez anos de alcoolismo e de saúde mental em frangalhos — “Vivo uma montanha-­russa emocional e choro quase todos os dias” —, a modelo americana Bella Hadid, 25 anos, voltou à cena. Desta vez, revela que anda menos ansiosa e está “praticamente sóbria” desde o fim do ano. Ela credita a boa fase ao consumo frequente de uma certa marca de “bebida eufórica”. Quis o destino que Hadid, a própria, fosse sócia no negócio das latinhas sem álcool e com ingredientes que, digamos assim, estimulam a socialização. “Beber e não fazer nada de que me envergonhe depois mudou minha vida”, filosofa a empreendedora modelo.

Publicado em VEJA de 9 de fevereiro de 2022, edição nº 2775