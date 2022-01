BBB 22: primeiro eliminado testa positivo para a Covid-19

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dois dias depois de ser eliminado do Big Brother Brasil 22, o ator e dançarino Luciano Estevan, 28 anos, recebeu diagnóstico positivo para o coronavírus. Ele passou nove dias confinado na casa com mais 19 participantes e foi o primeiro a sair do reality. Procurada por VEJA, a emissora ainda não se pronunciou sobre protocolos e procedimentos que serão adotados a partir de agora, já que Luciano teve contato com todos os outros ‘brothers’ até a madrugada de quarta-feira (26).

Ameaçada de boicote, empresa dá ‘chá de sumiço’ em Ivete Sangalo

A informação de sua contaminação foi divulgada nesta sexta (28) pela apresentadora Ana Clara Lima, 24, ao justificar a ausência do ex-BBB no quadro “Fora da Casa”. “Infelizmente, o Luciano testou positivo pra Covid, a gente tem todas as normas de segurança aqui na Globo, e então ele não pode estar presente no estúdio hoje”, anunciou.

Atualização: A TV Globo enviou um comunicado no qual informa que o BBB “segue um rigoroso protocolo de segurança, assim como os demais programas da emissora. Os participantes seguem bem e estão sendo acompanhados constantemente por uma equipe médica que fica à disposição 24 horas por dia. Sobre Luciano: ele está isolado, sendo acompanhado por uma equipe médica e passa bem. Os apresentadores que tiveram contato com Luciano foram testados e seguem bem.”