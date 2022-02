BBB 22 em guerra: ‘Chupa, Boninho’, diz Luana Piovani

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há uma história paralela correndo fora da casa onde estão confinados os participantes do BBB que em, termos de confronto e destemor, supera quase tudo o que já se viu durante este primeiro mês de exibição do programa. Luana Piovani, ex-mulher de Pedro Scooby e mãe de seus três filhos, está em guerra declarada contra Boninho, o diretor do reality.

O que aconteceu: pelas regras, os “anjos da semana” ganham mensagens da família em um vídeo especial. Pedro Scooby e Paulo André tinham direito a este “presente” – mas antes de as cenas irem ao ar, Boninho contou em suas redes que Scooby “não vai ver os filhos porque Luana não autorizou”. A atriz então explicou o motivo do veto.

“Seguinte: Não vai ter imagem dos meus filhos no negócio do anjo aí porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas, de utilização de imagem, mesmo se o Pedro sair… E aí, gente, é o seguinte.. Eu nunca me submeti à grande empresa, não é verdade? Não vou agora submeter os meus filhos. Eu tô fazendo o meu papel maravilhoso de mãe, que aliás, é o meu melhor papel. Tô protegendo os meus filhos.”

Neste domingo (13), ela voltou às redes para falar um pouco mais sobre o assunto. “Vim dividir uma coisa com vocês: homem quando acha que vai dar de ‘esperto’, é um negócio realmente único, né? Vocês sentiram maldade naquela respostinha que o Boninho deu não sei para quem falando que eu não tinha liberado a imagem das crianças? Eu senti. Ele deve tá achando que eu ia me ferrar, né? Porque o Brasil tem devoção por esse programa. Mas eles esquecem que se tem uma coisa que une as mulheres é um negócio chamado maternidade. E aí, o tirinho saiu pela culatra. Vim só registrar isso aqui antes de dormir: chupa, Boninho”, disparou a atriz.