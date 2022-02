Carnaval 2022: decisão da Globo irritou (e muito) escolas de samba de SP

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É uma situação curiosa. Com a mudança do carnaval para a abril, os desfiles das escola de samba do Rio e de São Paulo cairão exatamente nos mesmos dias: 22 e 23 (tradicionalmente, eles acontecem na sexta e no sábado em SP, e no domingo e na segunda, no Rio). Detentora dos direitos de transmissão do espetáculo pela TV nas duas cidades, a Globo optou por exibir os desfiles das escolas cariocas para o país inteiro. As paulistanas, somente localmente.

As agremiações de São Paulo estão magoadas com a Globo, e já falam em não renovar com a emissora em 2023.