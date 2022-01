BBB 22: Anonymous invade blog e expõe dados do suspeito de ataque racista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O blog em que foram publicados ataques racistas e ameaças contra Douglas Silva e outros participantes do BBB 22 foi invadido pelo grupo hacker Anonymous na noite desta quarta (26). A organização expôs os dados pessoais do autor da página (nome completo, idade, CPF, data de nascimento e até o signo astrológico) e de seus parentes mais próximos, além de informar números e detalhes dos processos movidos abertos contra o suspeito. “Seu fim está próximo. Tomara que te joguem em uma cela só de negros quando você for preso”, diz o texto do grupo.

Entenda o caso: BBB 22: Douglas Silva vai à polícia contra site que o chamou de ‘macaco’

De acordo com Ricardo Brajterman, advogado de Douglas, o responsável pelas postagens contra o ator já foi identificado pela polícia do Rio de Janeiro. “Parece que, de fato, o suspeito é perigoso, faz parte de um conhecido grupo neonazista do Rio Grande do Sul”, diz. “Eles vêm alardeando que pretendem aniquilar negros, judeus e gays. São sociopatas que merecem todo rigor da lei”.

