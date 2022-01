BBB 22: Douglas Silva vai à polícia contra site que o chamou de ‘macaco’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ricardo Brajterman, advogado do participante do Big Brother Brasil Douglas Silva, irá nesta quarta (26) à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) para pedir a abertura de uma investigação contra o criador de um site extremista que em textos recentes publicou ofensas racistas contra o ator. Brajterman vai à Polícia acompanhado de um representante da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos da ALERJ.

Os textos, de conteúdo racista, incluem incitações à violência, propaganda nazista e mensagens de intolerância religiosa. Eles não estão assinados e foram postado em uma página hospedada no WordPress, que usa fotos de membros da Ku Klux Klan para ilustrar o texto “Douglas Silva, um macaco no BBB”. “Este blog é uma aberração, com um nítido caráter neonazista, supremacista branco”, diz Brajterman a VEJA.

(Alerta de gatilho). Na postagem, o autor das mensagens, ainda não identificado, usa termos como “negro imundo” e “preto fedido” para se referir a Douglas. “O lugar desse preto fedido é trabalhando no sol quente numa lavoura e levando chicotada do nosso amigo Capataz Sancto”, escreveu.

A participante Linn da Quebrada também sofreu ofensas com o mesmo teor de agressividade, e vasto uso de termos preconceituosos e transfóbicos. “Linn, o traveco do ‘BBB 22’ está chateado por ter sido chamado de ‘amigo’. Eu não entendi qual é o problema, já que só utilizaram o substantivo correto ao chamar ele de amigo, pois ele é HOMEM [sic]” , diz um trecho do texto, que finaliza com uma incitação à violência: “Vamos resolver isso com armas e bombas”.