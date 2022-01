BBB: suspeito de vazar vídeo íntimo de Natália é identificado pela Polícia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Polícia Civil de Minas Gerais identificou o suspeito de vazar o vídeo íntimo da participante do Big Brother Brasil, Natália Deodato. Ele tem 39 anos e será intimado nos próximos dias para prestar esclarecimentos. As datas das audiências não serão divulgadas. A equipe que administra as redes sociais de Natália fez um apelo aos seus fãs para que não compartilhassem as imagens, explícitas, vazadas na última quarta (18), dois dias depois da estreia do programa. “Já temos conhecimento do vídeo que está circulando! Tomaremos as providências cabíveis!”, escreveram os administradores.

A exposição e o compartilhamento de imagens íntimas na internet sem o consentimento da pessoa retratada é crime, e pode gerar pena de até cinco anos de prisão.

