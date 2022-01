‘Ele tem as mãos sujas de sangue’, diz filha de Olavo de Carvalho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A morte do pai, com quem era rompida há anos, trouxe um sentimento de alívio a Heloisa de Carvalho, 52 anos, filha mais velha do escritor e influencer bolsonarista Olavo de Carvalho, morto nesta segunda-feira, aos 74 anos. “O atraso na compra das vacinas se deve muito a ele, às ideias negacionistas que ele sempre defendeu e às fake news que disseminou”, diz Heloisa a VEJA. “Perdi muitos amigos. Ele tem as mãos sujas de sangue, mas eu não comemoro sua morte. Só me sinto aliviada.”

Gabriel Medina: ‘Preciso olhar para mim, a mente não está na melhor fase’

Olavo morreu em um hospital na região de Richmond, na Virgínia (EUA), onde estava hospitalizado há oito dias, após ter contraído Covid-19. A informação foi divulgada pelo seu perfil oficial no Twitter, mas a causa da morte não foi informada.

O novo desafio de Sergio Bermudes

Filófoso, astrólogo e escritor, ele ganhou projeção com a vitória de Jair Bolsonaro à Presidência da República em 2018. Tido como um dos grandes influenciadores ideológicos do bolsonarismo. O pensamento de Olavo transita entre a filosofia, a teologia e a crítica cultural, mas os temas que mais ganharam repercussão entre os seus seguidores brasileiros foram a repulsa à esquerda, o discurso conservador em relação a temas como família e propriedade e o combate ao que chamava de “marxismo cultural” e a uma orquestração globalista que visava destruir os valores ocidentais no mundo – um discurso em grande parte ligado ao pensamento da direita americana.