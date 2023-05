As grávidas que roubaram a cena no MET Gala 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Integrante do time AAA das celebridades pela raridade das aparições, Rihanna (leia mais na pág. 78) não decepcionou na festa do Met: fez suspense sobre sua presença e chegou uma hora depois dos outros convidados, em um Valentino branco. Uma vez aberto, o top recoberto de camélias, outro símbolo da Chanel, deixava entrever o barrigão de não se sabe quantos meses (ela é mãe de um menino de 1 ano com o rapper A$AP Rocky). Na mesma noite de gala, o longo Gucci preto justinho confirmou a segunda gravidez da tenista aposentada Serena Williams, 41 anos, que já é mãe de Alexis Olympia, 5, com o empresário Alexis Ohanian. Não foi propriamente surpresa: antes de chegar à festa, Serena postou no TikTok um agradecimento pelo “convite para três”.

Publicado em VEJA de 10 de maio de 2023, edição nº 2840