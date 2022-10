Atriz de ‘Pretty Little Liars’ se declara bissexual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Famosa pela série Pretty Little Liars, da HBO, Shay Mitchell utilizou uma trend do TikTok para se assumir bissexual paraseus seguidores. No vídeo publicado no perfil da atriz, uma narração diz: “Se você é bissexual, você tem um sofá verde de veludo”. Então, Shay aparece deitando em um móvel com as mesmas características descritas. Os mais de 7 milhões de seguidores “comemoraram” a revelação publicada na nesta quarta-feira, 5.

Shay mitchell quebrando o armário é assim:

"Se você se identifica como bissexual, você possui um sofá verde de veludo?

"Eu amo que nada na minha vida é original, sabe?" VENCEMOS❤🥰 #shaymitchell pic.twitter.com/DyGpcMHKU4 — Lucy M. 🍊 (@bedenick21snips) October 6, 2022

shay mitchell é bissexual MEU DEUS não tem outras as gays no final do dia sempre vencem galera sempre!!! — c’amille💙 (@sapcdamie) October 6, 2022

a shay mitchell do nada a explicitar que é bi no tiktok ai como é bom ser gay — matilde (@juliettxi) October 6, 2022

Continua após a publicidade