Ator faz chacota com Cássia Kis e Regina Duarte após derrota de Bolsonaro

José de Abreu, 76 anos, comemorou a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de presidência neste domingo, 30. No Twitter, o ator – apoiador declarado do Partido dos Trabalhadores – resolveu alfinetar Regina Duarte, 75, e Cássia Kis, 64, brincando com a derrota de Bolsonaro. “Quero que chorem muito”, escreveu compartilhando em seguida um trecho da novela Por Amor, onde a personagem de Regina Duarte aparece caindo em lágrimas.

As duas atrizes apoiavam o presidente em sua reeleição. Cássia fez intensa campanha para o candidato nos bastidores da TV Globo e Regina foi Secretária de Cultura durante curto período no mandato de Bolsonaro. Cássia também está sofrendo críticas de petistas nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 31, a apoiadora de Bolsonaro recebeu centenas de mensagens de deboche no Instagram, após a vitória do ex-presidente, que vai retornar para um terceiro mandato.

Quero que regina du e cassia magro chorem muito. — José de Abreu (@zehdeabreu) October 31, 2022

