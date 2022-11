Ator de ‘Pantanal’ sofre ameaças de síndico por se manifestar após eleição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Silvero Pereira fez um vídeo-desabafo nas redes sociais, no qual relata que o síndico de seu prédio o ameaçou por vê-lo comemorar a vitória de Lula (PT) neste domingo, 30. O síndico teria chegado acompanhado de seus filhos – um deles o chamou de “vagabundo”.

“Eu sou um vagabundo? Eu, que não devo nada a este condomínio, pago categoricamente, até adiantado o condomínio? Pago meu aluguel em dia, não devo nada a nenhuma das pessoas daqui. Eu trabalho constantemente, diariamente. Emprego várias pessoas dentro do meu trabalho, da cultura, dentro da arte que eu faço. E ainda no final recebi uma leve ameaça do síndico, dizendo ‘o que é seu está guardado, você vai sofrer sérias consequências com isso’. Agora estou aguardando as consequências do sindico”, desabafou o ator, que esteve no elenco de Pantanal.