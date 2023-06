Astro da NBA vira a ‘casaca’ em visita ao Flamengo

O astro da NBA, Jimmy Butler, vice-campeão da Liga Americana de Basquete pelo Miami Heat, chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 19. Ele começou as férias com um jantar em restaurante na Barra da Tijuca acompanhado de Pedro Velasco, um dos “parças” de Neymar. Nesta terça-feira, 20, Butler visitou o Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, e aproveitou para treinar cobranças de pênaltis. O Flamengo preparou uma recepção especial ao atleta, dando-lhe de presente uma camisa personalizada do clube. De imediato, Butler vestiu a camisa de número 22 e cumprimentou o elenco. O astro do Heat já conhecia Gabigol – os dois se encontram no ano passado, durante férias do atacante em Miami. A piada que rolou agora por lá é que Butler é um “vira-casaca”, segundo a gíria esportiva. Isso porque ele já vestiu uma camisa de outro time, o Santos, durante jogo do Heat no ano passado, beijando até o escudo e prometendo “amor fiel” ao ex-clube do amigão Neymar.

