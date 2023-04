As referências de José Loreto para viver Lui Lorenzo em ‘Vai na fé’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nem deu tempo de José Loreto, 38 anos, descansar do sucesso do peão Tadeu, de Pantanal. O ator logo emendou em um papel que tem divertido o público na novela Vai na Fé, da Globo: o cantor Lui Lorenzo, uma espécie de mistura de Latino com Sidney Magal. O performático personagem aparece rebolando, com direito a rosa vermelha na boca. Mesmo já tendo admitido que errou em antigas relações na vida real, o ator defende a pegada “cafajeste” de seu personagem. “É do tipo que dá a mesma poesia para dezenas de mulheres, mas tem carisma e acaba perdoado.” Uma das composições criadas para o personagem diz: “Hoje a bagunça é lá em casa / Vem logo e vê se não atrasa / Vai pegar fogo o dia inteiro / Melhor pra quem chegar primeiro”. Poesia pura.

Publicado em VEJA de 26 de abril de 2023, edição nº 2838