Os compositores por trás dos sucessos de Lui Lorenzo em ‘Vai na fé’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As músicas do personagem Lui Lorenzo de Vai na Fé, interpretado por José Loreto, extrapolaram os limites da novela. Hits como Joana me enganou / Mas não me engana mais ou Pool party / Vai mexendo o bumbum já passaram de um milhão de plays nas plataformas digitais. Por trás dos sucessos desse pop “fictício” estão os compositores Cassiano Andrade e Daniel Musy, que escreveram, até agora, nove músicas para o cantor do folhetim das sete.

“Quando é uma novela, a música se repete muito, né? Normalmente ela vira tema de personagem ou no caso do personagem do Lui, o próprio personagem é artista. Então ele vai cantar as músicas dele mais vezes, não é uma música que vai entrar só num determinado momento da novela. Por isso é necessário compreender quais são as características daquele personagem, enquanto artista e ser humano, que tipo de humor ele tem, de que maneira se comporta”, explica Cassiano, que já trabalhou em músicas de Beto Falcão (Emilio Dantas) na novela Segundo sol (2018), além de composições de Vicky e a Musa, série que estreia nas próximas semanas no Globoplay.

Como é um personagem, o autor é quem define o assunto que será cantado – neste caso, é autora, a prestigiada Rosane Svartman. Cassiano diz que não existe fórmula para o sucesso, mas tem certa matemática no processo. “Compor tem ciência. A gente acaba partindo também de referências, de coisas que a gente já conhece, das vivências que a gente teve. Mas dizer que tem uma formulinha, certinha, não”. Sobre as referências e inspirações, o compositor prefere não nomear famosos. “Em alguns textos dizem que a música é ruim. É um risco citar alguém como referência”, despista.