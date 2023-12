As polêmicas declarações em entrevistas da coluna Gente no Youtube

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aumentando seu alcance além da versão online do impresso, a coluna estreou um programa no Youtube em setembro, com os bastidores da festa de Fuzuê, novela da TV Globo. A cada segunda-feira, um novo vídeo com entrevistas do mundo do entretenimento, negócios e política. A seguir, algumas das declarações mais impactantes.

Marina Ruy Barbosa na estreia de Fuzuê – “Estamos fazendo uma novela em homenagem a outras grandes novelas, grandes vilãs e mocinhas”

Xande de Pilares sobre gravar um álbum com músicas de Caetano Veloso – “A música brasileira não tem que ter preconceito, tem que ter coragem, carinho e respeito”.

O advogado Ricardo Brajterman sobre o conflito familiar de Larissa Manoela, acompanhado da psicóloga Luana Menezes – “O tutor ou curador tem obrigação de prestar contas para a Justiça”.

Juliana Didone (atriz) – “Meu parto foi horroroso, todo errado, frustrou todas as minhas expectativas. Também sofri uma violência obstétrica”.

Reynaldo Gianecchini (ator) – “Ser homem no Brasil desde crianças é difícil, porque você geralmente é criado para ser um menino que tem que ser duro, bom no esporte, viril, que não pode chorar…”

Erika Hilton (deputada Federal, PSOL) – “O verdadeiro feminismo quer ver as mulheres muito além de um aparelho reprodutor, quer ver as mulheres como seres políticos, emancipadas, independentes economicamente”.

Luciano Szafir (ator e empresário) – “Senti meu braço gelar. Uma experiência de quase morte por 20 segundos”.

Marco Feliciano (deputado Federal, PL) – “Nas redes sociais, mostro meus bonecos de vez em quando. E tem gente que chega lá comentando ‘o pastor está adorando imagens do demônio’, ‘o senhor expulsa demônio da igreja e leva para casa’”.

Mauro Alencar (pesquisador de teledramaturgia) sobre a crise de audiência nas novelas da TV Globo, acompanhado da pesquisadora Ana Paula Gonçalves – “O México continua sendo o país mais importante da teledramaturgia mundial”.

Eduardo Sterblitch (ator) – “Tenho vergonha dos crimes que provavelmente cometi ali dentro. Era um outro mundo. Tenho vergonha da minha ignorância artística. Era moleque”.

Caco Ciocler (ator) – “Qual seria a solução (para a guerra no Oriente Médio)? Eu tenho: a criação de dois Estados, em que ambas as partes fiquem satisfeitas”.

Mary del Priore (historiadora) – “Temos Hamas em cada uma das comunidades do Rio”

Jessé Souza (sociólogo) – “A desconstrução moral do bolsonarismo só está começando”

Cleber Machado (narrador esportivo) sobre demissão da Globo: “Senti um clima meio estranho”

Anderson Silva (ex-lutador de MMA e agora ator) – “Estão sempre aparecendo novos projetos para que eu trabalhe em bons papéis”

Manoel Soares (apresentador) – “Meu filho só começou a falar depois que saí da Globo”

Ailton Krenak (ambientalista e escritor) sobre gestão Bolsonaro – ‘Parecia uma guerra civil’

Buchecha (cantor) sobre conflito com família de Claudinho – ‘Me sinto ofendido’