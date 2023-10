As excentricidades de padre Fábio de Melo ao lançar novo livro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 17 out 2023, 23h28 - Publicado em 18 out 2023, 12h00

O evento de lançamento com sessão de autógrafos do livro A vida é cruel, Ana Maria, do padre Fábio de Melo, na segunda-feira, 16, na Livraria da Vila, em São Paulo, contou com algumas excentricidades. A editora Record divulgou uma série de exigências para tentar evitar confusão na fila de autógrafos. Entre elas: cada pessoa só poderia receber autógrafo em até dois livros; para receber a senha que daria acesso à fila, era necessário apresentar ou comprar o livro; a senha era pessoal e intransferível; só teve direito ao autógrafo a pessoa que estivesse de posse da senha; e não foram permitidas selfies. Aliás, uma curiosidade tem chamado atenção dos leitores quanto ao livro, dedicado à sua mãe. É o primeiro que ele assina apenas “Fábio de Melo”, sem a palavra “padre”.

