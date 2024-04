As enjoadas exigências de Gisele Bündchen em passagem pelo Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O mundo de faz-de-contas de Gisele Bündchen passa por um séquito de pessoas capazes de lhe entregar de prontidão todas as regalias que exige antes mesmo de pisar no Rio de Janeiro. Em passagem pela cidade para lançar novo produto da Colcci, marca da qual é garota-propaganda, e divulgar seu livro de vida “simples” e saudável, a top model festejada pelas passarelas do mundo todo sabe que pode exigir além da conta quando está em solo brasileiro, que será de imediato atendida.

Entrevistas, nem pensar. Só concedeu uma, para um jornal carioca, sem nem abrir a câmera do zoom. E só para falar o que sempre fala: de sua dieta e da beleza que encanta por onde passa. No desfile da tal marca feminina, na noite de terça-feira, 3, no Copacabana Palace, nada de coletiva de imprensa. Aliás, nem a imprensa foi bem-vinda. Em um talk show ao lado de Taís Araújo e Angélica, na manhã seguinte, as perguntas foram previamente combinadas e ensaiadas. De novo: nada, absolutamente nada foge do script de seu staff (leia-se: do contrato previamente acertado).

Hospedada no privado sexto andar do charmoso hotel da orla de Copacabana, Gisele não precisa ter acesso aos demais hóspedes. Tem até uma piscina para chamar de sua. Tem a tiracolo, quase em tempo integral, alguém para lhe servir água de coco gelada, quando está rodeada dos demais mortais, e portentosos copos de açaí, quando está a sós e não precisa sorrir a troco de nada.

O cabelo milimetricamente penteado e o sorriso de prontidão para as lentes só reforçam sua beleza incontestável e o carisma de milhões quando lhe convém. Nunca chama a atenção de alguém da sua equipe, não tropeça nas próprias palavras, não se atrasa além do permitido. Até porque tudo é acertado em contrato prévio e ensaiado à exaustão por quem a recebe. Dificilmente ela sai do seu roteiro. Para a imprensa nacional, entretanto, nem uma palavra de sua vida pessoal – acaba de assumir namoro com o professor de jiu-jitsu de seus filhos. Colocando-se como exemplo de comportamento, suas falas costumam ser importantes para quem a segue e a admira. Nas últimas semanas, Gisele deu entrevista ao The New York Times e à rede de TV ABC News, chegando a chorar e borrar sua maquiagem, algo impensável por aqui. Ao falar de filhos, da família e do divórcio de Tom Brad, a modelo fez lá fora o que se recusa a repetir aqui: ser ela mesma, nem que seja por cinco minutos.

Continua após a publicidade