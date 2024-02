As duas ausências mais sentidas na Sapucaí neste Carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Este Carnaval não está sendo como o que passou. Ou os que passaram. Rosa Magalhães, 76 anos, e Renato Lage, 73, dois dos carnavalescos mais criativos e campeões da era Sapucaí, iniciada em 1984, pela primeira vez estão fora da grande festa. Não fecharam com nenhuma agremiação e, por isso, não apresentam seus carnavais em 2024.

Um dos motivos para estarem de fora foi a posição do carnaval passado: Rosa criou o desfile da Paraíso do Tuiuti, que terminou em 8º lugar, no enredo sobre búfalos do Pará. Renato foi responsável por desenvolver a homenagem ao centenário da Portela, ficando num amargo 10º lugar.

Ambos os artistas dominaram os pódios na década de 1990 e alguns títulos mais além dos anos 2000. Rosa, única mulher a assinar desfiles sozinha durante tanto tempo, é a que mais tem títulos no carnaval do Rio – são sete no total (1982, no Império Serrano; 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001, na Imperatriz; e 2013, na Vila Isabel). Renato tem quatro (1990, 1991 e 1996, na Mocidade; e 2009, no Salgueiro).

Na última década, o sambódromo viu chegarem carnavalescos mais jovens: Leandro Vieira, 39; campeão pela Mangueira em 2016 e 2019 e com a Imperatriz em 2023; Leonardo Bora, 36, campeão pela Grande Rio no ano passado (junto com Gabriel Haddad, de 34); e Tarcísio Zanon, 36, campeão com a Viradouro em 2020 (com Marcus Ferreira, 39). É uma nova era que surge na Passarela do Samba.