As contraditórias férias do dono da Amazon pelo Mediterrâneo

No Mediterrâneo lotado de iates de celebridades neste início de verão no Hemisfério Norte, o destaque vai para o Koru (recomeços, no idioma maori), de 500 milhões de dólares, apelidado “barco do amor”, no qual Jeff Bezos, 59 anos, o bilionário dono da Amazon, e sua namorada, Lauren Sanchez, 53 anos fartamente exibidos em biquínis e shorts e tops mínimos, passeiam desde maio — atrás vem um barco de apoio, com lancha e helicóptero que a destemida Lauren pilota de vez em quando. Enquanto emite carbono de um lado, Bezos pratica a consciência ambiental de outro: ele e o ator Leonardo DiCaprio acabam de anunciar que vão investir 200 milhões de dólares nos próximos quatro anos para proteger a biodiversidade e os territórios indígenas na Amazônia.

Publicado em VEJA de 12 de julho de 2023, edição nº 2849