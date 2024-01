As comparações entre Renascer e Pantanal que ‘gritam’ aos olhos do público

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pantanal estreou em 2022; Renascer chegou agora, nesta segunda-feira, 23. Ambas produções recentes, ambientadas em meio rural: a primeira no Mato Grosso do Sul e a segunda no sul da Bahia. Marcos Palmeira foi José Leôncio no remake passado, e volta às telas agora como José Inocêncio. Juliana Paes fez uma breve participação como Maria Marruá, tal como agora, sendo a cafetina Jacutinga. Mas as comparações não param na escalação do elenco. Cenas como a de Cândida (Maria Fernanda Cândido), a viúva do cacau, que ajudou na recuperação de José Inocêncio e passou a fazenda para o nome dele, chamaram a atenção – principalmente quando ela pegou em arma. Tal como fez algumas vezes Alanis Guillen em Pantanal. As duas novelas são originais de Benedito Ruy Barbosa, adaptadas pelo seu neto, Bruno Luperi. Cenas abundantes de cavalo, além da composição do núcleo central são semelhanças que “gritam” aos olhos do telespectador. A coluna separou algumas dessas coincidências. Confira.