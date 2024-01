‘Renascer’: A ótima notícia para TV Globo após estreia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mal estreou e o sucesso de Renascer já é comemorado na TV Globo. Além da boa audiência, um dos termômetros da aceitação do público foi a quantidade de buscas do Google, a partir do início do primeiro capítulo, na noite desta segunda-feira, 22. Foram mais de 100 mil buscas no Google Trends, uma impressionante marca de engajamento – o terceiro termo mais buscado no Brasil ontem. Pesquisas sobre o elenco e sobre a primeira versão da novela apareceram em alta na ferramenta.