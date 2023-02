As celebridades que mais agitaram os camarotes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os camarotes ferveram em badalação em quatro noites de desfiles na Marquês de Sapucaí. Atores, modelos, atletas e políticos se misturaram aos foliões para se esbaldar durante a apresentação das escolas de samba. Comandado pelos sócios Marcio Esher, Antônio Oliva, Ju Ferraz e Flávio Sarahyba, o Nº1 completou 33 anos com o conceito “Sapuca aí”, representando a alegria do retorno oficial do carnaval. No Rio Praia, sob cuidados do RP Allan Victor, não faltou animação diante da posição privilegiada no recuo da bateria. Em outros espaços também concorridos, o clima foi de pura ferveção. Confira a seleção da coluna.

