Artista plástico cria escultura com crítica à sociedade hiperconectada

A partir de uma provocação do empresário e amigo Henrique Blecher, o artista plástico Beto Gatti desenvolveu a maior e mais cara peça de sua trajetória: uma escultura de bronze, de aproximadamente 500 quilos, batizada de Saudade. A peça, que é parte da série A Origem, faz um estudo sobre o quanto é importante estar conectado ao mundo virtual e, ao mesmo tempo, o quanto isso é prejudicial. Arrematada por Blecher, uma versão menor da escultura em resina ficará em exposição no aeroporto do Galeão, no Rio, até o fim do ano.

“Na peça, estão retratados dois primatas se abraçando, mas cada um prestando atenção em seus celulares. Esta escultura, que nasceu de uma provocação, também é provocativa. Por meio da tecnologia, estamos tão perto e tão longe simultaneamente”, conta Gatti, que já fez trabalhos para marcas como Yves Saint Laurent e BMW. Após exposição no aeroporto internacional do Rio, a escultura embarca para a Europa, onde iniciará uma série de exposições no continente.

Beto é artista brasileiro especializado em esculturas. Com referências ao tempo e à tecnologia, faz cruzamento entre esses dois elementos que permeiam a vida em sociedade, ao mesmo tempo em que invoca o amanhã em questões que o agitam hoje. Foi artista convidado do Swerve Festival, um dos mais exclusivos do mundo, onde apresentou sua criação Intersection. A convite da Chopard, expos na Art Basel 2022, em Miami.

