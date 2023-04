Arrascaeta, do Flamengo, investe em confeitaria: ‘Bolo do Arrasca’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lesionado desde meados de março, Giorgian Arrascaeta, meia do Flamengo e da seleção uruguaia, irá investir em uma confeitaria. O “bolo do Arrasca” será um dos produtos vendidos pelo estabelecimento, que também já anunciou o Cheesecake da casa. O doce é uma novidade criada pelo chef confeiteiro Emanuel Pinheiro, que decidiu homenagear o jogador em forma de um bolo gelado de coco com doce de leite. Arrascaeta divulgou o novo empreendimento em suas redes sociais. Na publicação, sobre a inauguração da confeitaria Rio Sucrée, no Rio de Janeiro, o meio-campista aparece ao lado da noiva, a modelo uruguaia Camila Bastiani, e do chef Emanuel, seus sócios na empreitada. A loja ainda não tem data para abrir.