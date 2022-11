Apresentador da Jovem Pan xinga apoiadores de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na manhã desta terça-feira, 01, o apresentador da Jovem Pan Paulo Mathias teceu duras críticas aos protestos anti-democráticos que se espalharam pelo país logo após a derrocada de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições. No The Morning Show, o jornalista ofendeu os manifestantes, que estão fechando o trânsito de mercadorias e pessoas em, pelo menos, 300 vias ao longo de todo o Brasil.

“Para mim, essas pessoas não são trabalhadoras. Hoje é terça-feira, são 10h23 da manhã e essas pessoas não estão trabalhando, elas estão tumultuando a vida alheia. Para mim, essas pessoas não podem ser chamadas de trabalhadoras, não podem ser chamadas de patriotas, essas pessoas são arruaceiras que estão atrapalhando a vida dos brasileiros”, esbravejou.

Essa postura pode ser analisada como um dos primeiros passos da Jovem Pan em uma guinada rumo a um posicionamento político mais de centro. Desde então, a emissora se posicionou como um dos bastiões do bolsonarismo na televisão brasileira, abrindo espaço para comentaristas e colunistas que apoiam o presidente. No entanto, com o rumo das eleições, a diretoria começou a organizar uma reformulação, para tentar se afastar do conservadorismo. Até esta terça-feira, 1º, os integrantes Carla Cecato, Augusto Nunes, Guilherme Fiúza, Caio Coppolla, apoiadores de Bolsonaro, e Guga Noblat, opositor do governante, além do apresentador Maicon Mendes, foram demitidos.

Toque para ver 👇🏼👇🏼👇🏼https://t.co/DmDcxYGZHsão pro inferno. Vai trabalhar bando de vagabundos” diz Paulo Mathias, apresentador da Jovem Pan, sobre bolsonaristas bloqueando estradas. #Bolsonaro pic.twitter.com/GDuqfbnajh — Malu das graças silva (@maluprin) November 1, 2022