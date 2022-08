Apresentador da Globo sofre tentativa de assalto em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Caio Maciel, um dos apresentadores do Globo Esporte de São Paulo, da TV Globo, passou por uma tentativa de assalto nesta quarta-feira, 24. Ele estava dentro de seu carro, parado no trânsito, quebrou o vidro dianteiro do lado do passageiro foi quebrado. Um bandido quase roubou o aparelho usado no painel para navegar no GPS. Caio conseguiu impedir o crime, mas ficou com o prejuízo do vidro.

“Boas notícias nesta manhã de quarta-feira. Estava parado no trânsito, meu celular estava no apoio do GPS, e aí um filho da put*, quebrou o meu vidro para tentar roubar. Eu consegui segurar o braço dele, o cara saiu correndo. Eu estou assustado para caralh*, só estou fazendo esses stories para alertar as pessoas, porque querem roubar esse celular de qualquer jeito, então fiquem atentos, porque não tem salvação”, disse ele no Instagram.