Após ser barrado na Bahia, marido de Sasha fica com moral no Rio

Marido de Sasha, João Figueiredo a acompanhou no desfile das escolas de samba na noite desta segunda-feira, 12, no Rio de Janeiro. O casal assistiu o desfile da Vila Isabel, com enredo “Gbala”. Na dispersão, em local com bastante barreira de seguranças, João foi na frente, abrindo caminho para Sasha passar. Ninguém os interrompeu. Situação bem diferente de dois dias atrás, em Salvador, quando ele foi barrado ao tentar no entrar no trio elétrico da Ivete Sangalo, acompanhado da esposa.

