Após o tapa, o castigo: Will Smith é proibido de ir ao Oscar por 10 anos

Os milésimos de segundos em que a mão do ator Will Smith encostou no rosto de Chris Rock foram suficientes para mudar para sempre a história de Smith e do Oscar. Minutos antes de vencer sua primeira estatueta como Melhor Ator, pela performance no filme Rei Ricardo, ele subiu ao palco e esbofeteou o amigo de longa data depois de uma piada sem graça sobre a cabeça raspada de sua esposa, a atriz Jada Pinkett-Smith, diagnosticada com alopecia. A reação violenta, assistida ao vivo e reproduzida à exaustão por emissoras e perfis nas redes sociais no mundo inteiro, agora, provocaram uma das reações mais rígidas da Academia. Nos próximos dez anos, Smith não poderá ser indicado a um prêmio e ir aos eventos promovidos pela Academia, incluindo, claro, a cerimônia mais importante do cinema.

A decisão foi anunciada quase quinze após o fatídico episódio. Na carta divulgada à imprensa, o presidente da Academia, David Rubin, diz que “o comportamento inaceitável e prejudicial que vimos o Sr. Smith” não foi adequadamente tratado durante o evento.

“Esta foi uma oportunidade para darmos um exemplo para nossos convidados, espectadores e nossa família da Academia em todo o mundo, e ficamos aquém – despreparados para o fato inédito. Hoje, o Conselho de Diretores convocou uma reunião para discutir a melhor forma de responder às ações de Will Smith no Oscar, além de aceitar sua renúncia”.

O documento anuncia ainda que nos próximos dez anos Smith não poderá participar de nenhum evento ou programa da Academia, pessoalmente ou virtualmente, incluindo, entre outros, o Oscar.

“Queremos expressar nossa profunda gratidão ao Sr. Rock por manter a compostura em circunstâncias extraordinárias. Esta ação que estamos tomando hoje em resposta ao comportamento de Will Smith é um passo em direção a um objetivo maior de proteger a segurança de nossos artistas e convidados e restaurar a confiança na Academia. Também esperamos que isso possa iniciar um tempo de cura e restauração para todos os envolvidos e impactados”.

Em comunicado ao site da Variety, Smith foi conciso ao comentar a decisão: “Eu aceito e respeito a decisão da Academia”.