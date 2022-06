Apesar do status secundário dos duques de Sussex, herdeira chama atenção

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ruiva e a cara do pai — assim é Lilibet Diana, 1 ano, a filhinha de Meghan e Harry só agora apresentada ao mundo fazendo pose e sorrindo. A festa de aniversário foi no sábado 4, nos jardins de Frogmore Cottage, a casa que lhes foi reservada dentro dos muros do Castelo de Windsor, onde a rainha Elizabeth está morando. Nem ela nem ninguém do topo da pirâmide real compareceram, confirmando o status secundário atribuído aos duques de Sussex durante o Jubileu de Platina da soberana, sua primeira visita ao reino desde que abdicaram das funções de royals. Lili, como é chamada, teria sido apresentada a Elizabeth (Lilibet para os íntimos) em encontros reservados. Confirmando a avareza do casal na divulgação da imagem dos filhos, Archie, 3 anos, outro ruivinho, não aparece em nenhuma foto.

Publicado em VEJA de 15 de junho de 2022, edição nº 2793