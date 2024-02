Aparição rara: mãe de Anitta assiste a filha na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta teve uma convidada especial assistindo seu show na Sapucaí neste sábado, 17: sua mãe, Míriam Macedo. A cantora se apresentou na Marquês de Sapucaí ao lado de Alcione, Zeca Pagodinho e Neguinho da Beija-Flor. Enquanto isso, Míriam assistiu da grade do Camarote Mar o desfile da filha nos 40 anos do Sambódromo. “Foi muito lindo. A gente fica feliz demais de ver algo tão bonito, ainda mais com a minha filha homenageando. A gente tem uma relação muito forte com o carnaval desde sempre. Pagávamos 10 reais para ver cada ensaio da arquibancada e hoje estamos aqui. Estou realmente muito feliz”, afirma a mãe da artista.