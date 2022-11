Aos 80 anos, primeira mulher a ficar nua no teatro volta a quebrar tabu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ela está de volta! Primeira mulher a ficar totalmente nua em cena no teatro no país – na peça Na Selva das Cidades, do Teatro Oficina, em 1969 –, Ítala Nandi, de 80 anos, vai protagonizar cenas tórridas de sexo no novo filme de Anna Muylaert, O Clube das Mulheres de Negócios. Quando recebeu o roteiro, Ítala se espantou por ser a única mulher do elenco que faria sequências de nudez – são outras oito atrizes nos papéis principais.

“Queria entender essa charada. Logo eu, a mais velha do set? Então a Anna, que é inigualável, me disse: ‘Porque você foi uma libertária da sexualidade feminina nos anos 1960. Apresentar você em forma, aos 80, transando, é um ato estimulante e revolucionário para mulheres dessa idade’. Aceitei e agradeço a ela por essa oportunidade. Nunca trepei tanto”, diverte-se Ítala, que por seu último papel no cinema, em Domingo (2018), venceu o Troféu Redentor de Melhor Atriz no Festival do Rio.