Aos 80 anos, Paulinho da Viola é internado no Rio

O cantor Paulinho da Viola precisou cancelar em cima da hora o show que faria no município de Três Rios, no centro-sul fluminense, na noite deste domingo, 30, realizado dentro da programação do Festival de Inverno e promovido pelo SESC-RJ. “O artista apresentou problemas de saúde e precisou se submeter a cuidados médicos”, informa a assessoria do SESC. Já a assessoria de imprensa de Paulinho ainda não divulgou o real estado de saúde do cantor. O próximo show, parte da celebração de seus 80 anos, está marcado para sábado, 5, em Florianópolis (SC).