Aos 60 anos, Paula Toller sofre acidente e cancela shows

Paula Toller sofreu um grave acidente caseiro nessa segunda-feira, 31. A ex-vocalista do Kid Abelha, de 60 anos, caiu em casa e fraturou três costelas. “No início da semana sofri uma queda em minha casa, fui ao hospital e fiz uma tomografia, que constatou fratura em 3 costelas (3 arcos costais)”, diz seu comunicado divulgado no Instagram. A artista explicou ainda que precisa ficar de repouso absoluto pelos próximos três dias, pelo menos. A orientação médica fez com que ela precisasse cancelar os shows que faria nestas quinta-feira, 3, e sexta-feira, 4, em Santa Catarina. Os shows foram remarcados para 12 e 13 de outubro, no Teatro Scar, em Jaraguá do Sul; e Teatro da Liga, em Joinville; respectivamente.

