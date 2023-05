Aos 51 anos, Fabio Assunção se matricula em faculdade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fabio Assunção, 51, que vive o Humberto de Todas as Flores, novela do Globoplay, começou o primeiro semestre do curso de Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O ator, que estuda à noite, não tem estrelismo e já foi flagrado em rodas de conversas durante os intervalos das aulas. Os colegas brincam com o fato de terem um galã entre eles em um perfil do Instagram de fotos dos alunos mais bonitos.

Em uma entrevista, o ator disse estar muito feliz com essa nova fase de sua vida. “Estou encantado. Tô adorando. O conhecimento é sempre bem-vindo. A gente está sempre lendo texto de referências sobre vários assuntos, artigos, livros, eu tenho o hábito da leitura e a vontade de estar sempre ter mais propriedade pra cuidar das coisas, para ter uma disciplina e organizar ideias”.

Fabio ainda explicou a escolha do curso. “Isso veio num momento de muitos achismos, sobretudo agora em que a gente, cidadão, é mais cobrado, mais solicitado a se posicionar, e para fatores humanos como a desigualdade, mas com algum tipo de princípio conceitual”, disse à Folha de S. Paulo.

