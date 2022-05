Anthony Garotinho vira piada ao investir em vídeo ‘engraçado’  

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos mais recentes vídeos publicados pelo ex-governador fluminense Anthony Garotinho (União Brasil) é motivo de boas risadas. Garotinho chega em casa com uma pasta preta. Sorri para a câmera. Posa com uma xícara de café. Encara a lente enquanto segura um caderno de anotações. Faz pose de sério. Senta à mesa para jogar xadrez. Segura um peso de academia. Termina fazendo o “v” da vitória. Tudo isso sem dizer uma palavra! Nem precisa. “Não dá pra ficar parado. Sempre pra frente!”, diz na legenda. O propósito? Chamar atenção. Ele reafirmou no sábado, 29, que é pré-candidato a governador do Rio em 2022.

Garotinho disputou a presidência em 2002 com Lula. Ficou em terceiro lugar, com 15 milhões de votos, mas elegeu a mulher, Rosinha, como sucessora no governo estadual. Insistiu em 2018, mas acabou impedido pela Justiça. Ficou inelegível depois de duas prisões e uma condenação a 13 anos e 9 meses de prisão.

Eu estou permanentemente em guerra com a pessoa que me enviou isso aqui no WhatsApp. pic.twitter.com/6iIwythMgt — João Pires (@joaopiresrj) May 31, 2022