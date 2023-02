Anitta repete fantasia de Sabrina; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta pediu à Sabrina Sato a fantasia que ela utilizou no último carnaval, em 2022, em homenagem a Martinho da Vila, para poder desfilar neste ano pela Beija-Flor. A cantora gravou um clipe antes da escola junto com a sua equipe de filmagem captando imagens para seu novo trabalho. O look azul da Vila calhou com as mesmas cores azul e branco da agremiação de Nilópolis. “Eu sou a favor de emprestar tudo mesmo. Cuido bem das minhas fantasias mas não sou nada apegada”, destaca Sabrina à VEJA. A cantora não revelou quando pretende lançar o novo clipe, mas a julgar pelas suas últimas produções, ainda neste semestre deve vir surpresa por aí.

Anitta causou alvoroço ao chegar na Sapucaí. Não quis dar entrevistas mas levantou as arquibancadas. Ela já foi destaque da Mocidade Independente de Padre Miguel em carnavais anteriores, porém neste ano ficou longe da avenida nos dias oficiais, tendo seu bloco em Salvador e apenas na manhã deste sábado, 25, pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Veja na imagem a seguir a comparação dos looks identicos da apresentadora e da cantora.

