Anitta gera polêmica com valor de doação feito para ONG

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta foi alvo de críticas após circular a informação do valor que ela teria doado a uma ONG. Acontece que muitos se mostraram indignados pela quantia de 5 mil dólares (aproximadamente 25 mil reais) entregues a iniciativa Zuzu for Africa. Internautas alegaram que, com as condições que a cantora tem, ela poderia ter dado bem mais. O dinheiro foi usado para a compra de uma casa que servirá como centro médico na província do Bengo, em Angola.