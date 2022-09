Anitta detona Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta mostrou que está mesmo magoada com Roberto Medina, criador do Rock in Rio. Ela escreveu nas redes sociais após várias pessoas acharem que estava mandando indiretas a Ludmilla, que excluiu trecho que cantava com a funkeira a música Onda Diferente, durante apresentação no Palco Sunset.

Em seguida, declarou: “Eu não piso neste festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor por nos colocar ali. Meu papel eu cumpri e estou feliz pelo fato de que eles tiveram que engolir o funk no fim das contas. Só esperei o último dia para falar sobre [o assunto] porque sabia que ainda vinha muito mais funk do bom pela frente. É importante pra mim, lembrar sempre da dor das minhas lutas para sentir que posso descansar em paz tendo cumprido meu papel. E se você discorda tudo certo também”, disse.

A artista explicou sobre as possíveis críticas a Ludmilla. “E pra quem tá dizendo que estou incomodada com o show de fulana. Independentemente das minhas questões pessoais minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso… palco mundo. Então isso tem a ver com um buraco muiiiito mais embaixo”.

Durante o festival, a coluna fez a pergunta de milhões a Medina. Afinal, por que a cantora, que acaba de ganhar o VMA, não estava entre as apresentações. Ele assim disse: “Não tem explicação para isso. Não é so Anitta que não está aqui. Muitas pessoas que eu gostaria que estivessem aqui não estão. Tenho muita vontade de trazer o Roberto Carlos, mas ele some e não vem”.

