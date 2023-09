Anitta desbanca Shakira e vence prêmio de melhor clipe latino no VMA 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Primeira pessoa brasileira a ser premiada no MTV Video Music Awards (VMA), evento da MTV americana, Anitta levou o troféu na categoria videoclipe latino pela música Funk Rave, que ocorreu nesta terça-feira, 12. A premiação, em sua 40ª edição, foi realizada no Prudential Center, em Newark, Nova Jersey. A cantora concorreu ao lado de nomes como Bad Bunny, Shakira e Rosália.

Brilhando em Schiaparelli, a cantora surgiu em um vestido com decote ombro a ombro feito de jersey transparente, drapeado sobre pregas de tule e um top nude de cetim. A peça tem uma abertura na região da barriga, no formato de fechadura. O look faz parte da coleção de alta costura outono/inverno da marca, e foi direto das passarelas para Anitta. “Estou muito feliz em ser mais uma vez indicada ao VMA! Dessa vez com um funk, um projeto que estou realizando com tanto carinho e que gravei em uma favela. É lindo. Me sinto muito honrada e emocionada”, comemorou Anitta.

Anitta tornou-se a primeira artista brasileira (de qualquer gênero) a ganhar um troféu na premiação e a fazer uma apresentação solo no palco principal do evento. Funk Rave é parte do bundle Funk Generation: A Favela Love Story, cujo trio de faixas fez parte da performance da carioca no palco do VMA.

