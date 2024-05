Anitta critica políticos e cita Lira e Pacheco por tragédia no Sul

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Anitta publicou um vídeo com críticas aos políticos brasileiros, citando o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta sexta-feira, 10. A publicação relaciona a atuação do Congresso Nacional sobre políticas ambientais com o agravamento das mudanças climáticas e as enchentes que afetam o Rio Grande do Sul. “O Congresso brasileiro vem atacando a natureza por anos. Este é o resultado”, diz o vídeo, com informações em inglês, mas também com legendas em português. Nos stories do Instagram, a cantora detalhou sua opinião. “A gente paga imposto o suficiente para não ter que passar por essas coisas. Por isso é tão importante a gente ficar de olho, de verdade, em quem a gente está votando, porque são essas pessoas que vão decidir se a gente vai passar por essas coisas ou não. Eu tentei marcar o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, mas eu sou bloqueada por ele por outras questões anteriores, ambientais, que eu marquei e fui bloqueada. Marquei o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque se fosse marcar todos os deputados e senadores que tem uma postura ruim com o meio ambiente seriam mais de 400. Acho que nesse momento temos que cobrar uma postura dos presidentes”.