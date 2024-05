Artistas internacionais pedem ajuda para vítimas de chuva no Sul do país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nas últimas semanas, artistas do Brasil e internacionais se mobilizaram para pedir ajuda as vítimas das enchentes causadas por fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Entre os gringos, nomes como Viola Davis, que chamou a atenção da imprensa internacional ao publicar um vídeo das cidades atingidas no Instagram. “Orando pelas pessoas do Rio Grande do Sul”, escreveu.

Beyoncé, por meio da fundação Beyoncé, Beygood, se juntou à Central Única das Favelas (CUFA) para divulgar pontos de arrecadações e o pix para doações. “Mais de 100.000 brasileiros foram afetados pelas devastadoras enchentes no sul do Brasil e precisam da nossa ajuda. Nosso parceiro de longa data, CUFA, está no terreno ajudando aqueles afetados pela devastação das enchentes e você pode se juntar ao BeyGOOD e ajudar a fortalecer essas ações tão necessárias e transformadoras de vida com qualquer valor que seu coração e situação atual permitam. As doações podem ser feitas através do PIX no Brasil e através do PayPal em todo o mundo para a conta doacoespaypal@cufa.org.br”.

A conta oficial no Instagram da banda Guns N’Roses também fez uma publicação para divulgar a parceria com a Brazil Found. “Estamos pensando em todos no Rio Grande do Sul enquanto enchentes históricas atingem o sul do Brasil. “Municípios afetados: 317; Pessoas em abrigos: 13.324; Desabrigados: 69.242; Afetados: 510.585; Feridos: 107; Desaparecidos: 74; E muitos mais”. Além de nomes como Louis Tomlinson e Katy Perry.