Anitta causa tumulto ao se apresentar no Rio Innovation Week

A cantora Anitta começou a se apresentar na manhã desta quarta-feira, 4, no Rio Innovation Week de maneira bastante calorosa. Não que o público que estava presente para assistir a sua fala estivesse animado, mas sim revoltado com a falta de organização do evento. Não havia telões do lado de fora do auditório, que não comportava nem metade dos que se amontoavam, poucos seguranças trabalhavam no local e não foi feita revista de mochilas na entrada. Houve um principio de tumulto – com empurrões e gritaria – entre aqueles que tentavam se aproximar da palestra da cantora (assista aos vídeos abaixo).

No palco, ela foi entrevistada pela jornalista Maju Coutinho, da TV Globo, que perguntou sobre os desafios da sua carreira, o empreendedorismo em liderar a gestão da sua trajetória e curiosidades gerais de seus sucessos. A coluna presenciou um principio de tumulto, onde pessoas da organização precisaram controlar a fúria dos fãs, enquanto poucos bombeiros estavam presentes. Este tumulto foi ocasionado porque não previram o óbvio: Anitta arrasta multidões por onde passa. Subestimaram sua força.

Considerado a maior conferência global de Inovação e Tecnologia, o Rio Innovation Week apresenta no mesmo espaço diversos segmentos de mercado que hoje tem seu futuro baseado na inovação e tecnologia. A organização do RIW foi procurada por VEJA para comentar os problemas apontados, mas até o momento ainda não se manifestou.

