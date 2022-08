André Janones para Sergio Camargo: ‘Racista, vagabundo’; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nova briga nos bastidores do debate na Band: André Janones x Sergio Camargo. Após ser provocado, o aliado de Lula chamou o ex-presidente da Fundação Palmares de “racista”, “capitão do mato” e “vagabundo”. Pouco antes, o bate-boca foi entre Janones e Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente. Veja vídeo abaixo.

O debate entre os candidatos à presidência foi realizado na noite deste domingo, 28, na Band, nos estúdios de São Paulo, com a presença de Lula (PT), Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil). O encontro foi mediado pelos jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nos dois primeiros blocos. No último, a mediação foi feita pelo diretor de Jornalismo da TV Cultura Leão Serva e pela jornalista Fabíola Cidral, do UOL.