A repercussão da briga feia entre Salles e Janones no debate da Band

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O clima esquentou nos bastidores do debate de candidatos à presidência na Band, na noite deste domingo, 28. Uma discussão entre André Janones, que apoia Lula (PT), e Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro (PL), precisou ser separada pela turma do ‘deixa disso’, antes que as palavras se tornassem agressões físicas. Tudo aconteceu no momento em que Lula respondia a uma pergunta feita por Bolsonaro sobre corrupção, em que o petista também citou o desmatamento da Amazônia.

SENTIU! O nível do LIXO que ocupou Ministério do Meio Ambiente do PIOR GOVERNO DA HISTORIA Destruir o Bolsonarismo é imperativo. Urgente. (Ricardo Salles arranjando treta nos bastidores do #DebateNaBand) pic.twitter.com/rUq6KqGTQ8 — ERIKA HILTON 5070 (@ErikakHilton) August 29, 2022

Já nos estúdios. Cheio de gado frouxo por aqui. aqui. Valentão lá fora e tchuctchuca do centrão quando estão frente a frente! Todos enfiaram o rabo entre as pernas quando me viram 😂😂😂 pic.twitter.com/dqZpkVafsU — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) August 29, 2022

Violência não! Nem contra traficante ilegal de madeira. Não é bonito, mas é assim que eles agem, e eu não vou arredar o pé nem um centímetro! — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) August 29, 2022