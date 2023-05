Ana Hickmann reconhece erro após repercussão sobre caso Eloá

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No primeiro episódio da nova versão do Linha Direta, com Pedro Bial, o promotor Antonio Nobre Folgado avalia o papel da imprensa na morte da jovem Eloá, com 15 anos, em 2008. “Uma apresentadora de televisão se colocou na posição de negociadora”, disse em um trecho, sem citar nomes. Nas redes sociais, o público entendeu que ele estava falando de Sonia Abrão, que entrevistou Lindemberg Alves ao vivo e recentemente disse que “faria tudo de novo” sobre a cobertura.

Os espectadores também citaram o papel de Ana Hickmann, que durante o programa Hoje em Dia disse que o sequestrador estava assistindo e pediu que ele ou uma das vítimas acenasse para as câmeras pela janela do cativeiro. “Se um deles puder acenar ou dar um sinal para deixar todo mundo mais calmo e até mesmo acabar com especulações de que ele continua ameaçando as meninas, acho que seria sensato da parte dele para deixar a mãe dele e os pais das meninas mais calmos”, explicou a apresentadora. “É uma boa ideia, Ana Hickmann” concordou Britto Jr, que na época também comandava o matinal da Record.

Após a repercussão negativa, a apresentadora emitiu um comunicado por meio de sua assessoria de imprensa para se desculpar. “Ana Hickmann, por meio de sua assessoria de imprensa, lamenta a forma com que o caso Eloá foi conduzido, em 2008. A apresentadora reconhece a atitude errônea que cometeu na época e pede desculpas para as vítimas e suas famílias”.

