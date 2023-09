Ampolas descartadas de vacinas de Covid viram souvenir no Nordeste

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tão famosas quanto as praias paradisíacas da cidade de Aracati (CE), margeadas por dunas em diferentes tonalidades, são as garrafinhas com desenhos formados por areia colorida que servem de souvenir para quem circula pela turística Canoa Quebrada. Este artesanato, também conhecido como xilogravura, já é uma tradição de várias décadas da região. Paulo Sergio Silva resolveu inovar. Depois da pandemia de Covid-19, passou a utilizar as pequenas ampolas descartadas após o devido uso da vacina para criar sua arte, tudo sob autorização dos órgãos de saúde. “Crio desde os sete anos de idade, utilizando areia pigmentada para dar forma às paisagens de Aracati”, diz o artesão, que expõe suas obras na feira na avenida principal da cidade, a Broadway. Cada peça sai por cerca de dez reais – uma forma de reciclar o vidro, além de uma criativa lembrança artística do símbolo que salvou vidas no país.

Siga